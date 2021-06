Daniela Katzenberger: Body-Frust wegen Ehemann Lucas Cordalis?

Und deshalb ließ sich die Katze nicht nur die Brüste vor laufenden TV-Kameras straffen, sie will in die Bestform ihres Lebens kommen und ist neuerdings immer häufiger im Gym anzutreffen. Beinahe täglich postet sich die selbst ernannte Sofa-Kartoffel bei intensiven Workouts, hat selbst ihre geliebte Pfälzer Leberwurst ganz nach hinten in den Kühlschrank geschoben und rennt stattdessen regelmäßig mit Lucas zum veganen Restaurant um die Ecke. Um dann gemeinsam mit dem Fitness-Fanatiker an Salatblättern und Rohkoststicks zu knabbern. Ihr Kater ist schließlich ein echter Body-Experte, achtet penibel auf seinen Körper. "Lucas ist ja viel mehr auf gesunde Ernährung bedacht", bestätigt Dani. "Ich bin da ja eher so eine Naschkatze." Zumindest war sie das! Aktuell weht ja ein ganz anderer Wind. Ob Daniela das strenge Body-Regime allerdings nötig hat? Fraglich. Schließlich macht auch Selbstbewusstsein super sexy – und daran mangelte es der Katze zumindest früher nie …