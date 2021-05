Daniela Katzenberger: Der Familienzoff geht in die nächste Runde

Doch Tobias leidet sehr darunter, dass die berühmte Verwandtschaft ihm so geschlossen die kalte Schulter zeigt. "Die denken nur an sich", konstatiert er traurig. "Wir sind denen total egal." Besonders weh tut ihm, dass das Verhältnis zu Daniela so sehr unter dem Zerwürfnis mit Iris gelitten hat. "Ich würde mich total freuen, wenn vielleicht Lucas vermitteln könnte. Mit dem haben wir uns immer gut verstanden. Aber wahrscheinlich kommt auch er nicht gegen Iris an." Und so bleiben die Fronten verhärtet. Tobias mag die Hoffnung aber nicht aufgeben: "Es wäre mein größter Traum, wenn Daniela doch noch kommt. Ich habe sie doch so lieb!"