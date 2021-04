Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Auszeit! Sie kann es nicht mehr ertragen

Auszeit im eigenen Haus

"Das geht im Moment bestimmt jedem so. Gerade in der Anfangszeit war das schwer, immer nur aufeinander zu hocken. Wir hatten ja auf Mallorca eine Ausgangssperre. Da war es mir vor allem wichtig, mir mal einen Moment Auszeit zu nehmen. Dabei wurde das Klo für mich zum besten Freund", erklärt Daniela lachend im Interview mit InTouch Online.

"Ich glaube, ich war noch nie so viel Zeit auf der Toilette. Es war aber vor allem für Sophia schwer. Erklär mal einem Kind, warum es die Freundinnen nicht sehen darf und immer mit Mama und Papa zu Hause hocken muss. Sophia ist jetzt so froh, dass sie wieder in die Vorschule darf und auf den Spielplatz."

