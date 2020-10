Daniela Katzenberger: Ehe-Drama wegen Lucas' Verhalten!

Wer hätte das gedacht? Daniela Katzenberger (34) gilt zwar als Quasselstrippe – aber zu Hause hat ein anderer das Sagen…

Offenbar ist Ehemann Lucas Cordalis (53) derjenige, der den Ton angibt – etwa in Sachen Familienwohnsitz: Den würde die Katze eigentlich lieber heute als morgen von Mallorca in die beschauliche Pfalz verlegen. Schließlich träumt sie schon lange davon, wieder in ihre alte Heimat zurückzukehren. „Jaaa, ich könnte mir so gut vorstellen, wieder dort zu wohnen“, ließ sie ihre Fans gerade via Instagram wissen. „Schon bei dem Gedanken kommen mir die Tränen.“

Doch Lucas lässt sich davon nicht erweichen: Er denkt gar nicht daran, Mallorca zu verlassen! Schließlich hat der Musiker nicht nur sein Tonstudio vor Ort, er kümmert sich hier auch um Mama Ingrid Cordalis und tritt regelmäßig am Ballermann auf – jedenfalls, wenn gerade kein Corona ist. Da muss die Katze ihre eigenen Zukunftspläne eben hintanstellen.

Daniela Katzenberger lässt ihren Frust raus

Und auch beim Thema Erziehung kann sich Dani nur schwer durchsetzen: Erst kürzlich beschwerte sich Daniela im Netz darüber, dass die Rollen im Umgang mit Tochter Sophia (5) klar verteilt wären – zu Lucas’ Gunsten: „Er tut alles für sie“, ärgert sich Mama Dani. „Und ich hab keinen Bock mehr, dass ich immer die Böse bin, weil ich Sachen verbiete!“