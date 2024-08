Daniela Katzenberger: Endlich! Sie lüftet ihr großes Schlank-Geheimnis

Mit diesem Problem ist Daniela nicht allein. Gerade deswegen will sie anderen Frauen Mut machen und hat direkt einen Tipp gegen das Überwinden des inneren Schweinehundes: "Dates mit dem Fitnesstrainer", lacht sie. Damit gemeint ist ihr Personal Trainer Tobias Wendeler, der es selbst vom Moppel zum Muskel-Mann geschafft hat. "Ich muss dazu sagen, ich mag meinen Tobi auch wirklich menschlich sehr, sehr gerne, daher wollte ich die Treffen auch einfach nie absagen. Und mittlerweile sind das dreimal die Woche unsere festen Verabredungen. Aber es ist wie in der Schule – wenn du deinen Mathelehrer magst, gehst du auch gerne hin und zeigst dich von deiner besten Seite!"

Wer keinen Trainer hat, dem rät Daniela, einfach die beste Freundin zu mobilisieren. Denn gemeinsam ist der Kampf gegen die Kilos nur halb so schlimm. "Ich will auch gar nicht zu sehr angeben mit meinem sportlichen Erfolg, aber ich kann irgendwie auch nichts dagegen tun, dass ich es trotzdem tue. Ich bin einfach super stolz auf das, was ich im letzten Jahr geschafft habe. In meiner neuen Doku wird man sehen, welchen harten Weg ich dafür gegangen bin", so die Katze. Übrigens: So ganz konnte sie ihre Laster nicht loswerden. "Ich liebe einfach meine Cappuccino mit stinknormaler Milch und wenn ich in Deutschland bin, kann ich an der Bäckerei auch nur ganz schwer vorbei gehen. Aber dadurch, dass ich mittlerweile so regelmäßig Sport mache, geht das auch. Meine Muskeln verbrennen auch Kalorien, wenn ich nicht im Fitnessstudio bin." Beruhigend also, dass man sich für DIESEN Body nicht alles verbieten muss ...