Daniela Katzenberger: Fremdgeh-Skandal um Lucas! Er hat es selbst zugegeben

Vielleicht hätte sich das mit dem verflixten siebten Jahr doch zu Herzen nehmen sollen. Der sprichwörtliche Fluch bringt nämlich gerade den Katzen-Haussegen gefährlich ins Wanken: Denn Lucas hat sich am Schlumpi-Look seiner Frau mittlerweile offenbar so gründlich sattgesehen, dass er anderweitig auf die Pirsch geht…

Der rosafarbene Pyjama mit Reh-Muster und die Krümelmonster-Schlafanzughose sind inzwischen ebenso Danielas Markenzeichen wie ihre platinblonde Mähne. Schon vor dem Corona-Lockdown zeigte sie sich ihren Insta-Fans immer öfter in gemütlich-geschmacklosen Outfits. Sexy Klamotten gab’s hingegen schon länger nicht mehr zu sehen. Und weil ihre Follower das so supersympathisch finden, ist Dani womöglich entgangen, dass der „Flodder-Trend“ bei ihr zu Hause gar nicht gut ankommt!

Lucas Cordalis hat die Faxen dicke

Wohl auch deshalb machte Lucas seiner Liebsten vor laufenden Kameras eine unmissverständliche Ansage. „Ich möchte das Gefühl haben, dass meine Frau auch mal für mich was Schönes anzieht“, beschwerte er sich in der -Show „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“, womit er indirekt den Titel der Sendung Lügen strafte. „Man muss auch sein eigenes Auge mal verwöhnen. Und nicht nur seine verratzte Frau auf der Couch erleben jeden Tag. Das letzte Mal, dass ich sie in heißer Wäsche gesehen habe, war rund um das Zeugungsdatum von Sophia!“ Eine fiese Demütigung für Daniela. Aber es kam noch schlimmer: „Gerade morgens vor der Schule schmieren wir ab, wenn man ehrlich ist. Neben den ganzen Pretty Moms!

Muss Dani etwa Angst haben, dass ihr Mann fremdgeht? Immerhin wurde Lucas bereits extrem vertraut mit der attraktiven Mutter einer Schulkameradin von Sophia gesichtet – und die passte auch noch perfekt in sein Beuteschema: blond, braun gebrannt und durchtrainiert! So, wie seine Daniela früher mal aussah… Auch sonst zeigt er sich empfänglich für außereheliche weibliche Reize, folgt im Netz diversen Schönheiten.

Daniela gegenüber macht er jedenfalls keinen Hehl aus seiner Beziehungsverdrossenheit und fordert: „Wir sind im verflixten siebten Jahr. Langsam musst du mal nachlegen!“ Da scheint der ultimative Ehe-Zoff programmiert – denn lange wird die Katze sich das Macho-Gemotze vom Gatten wohl nicht mehr gefallen lassen...