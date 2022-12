Daniela Katzenberger: Heimlich auf dem Klo gefilmt!

Doch es gab noch einen weiteren Vorfall: "Beim Frauenarzt wurde ich während der Behandlung gefragt, ob ich mal schnell ein Selfie machen könnte mit den Arzthelferinnen. Also schon so Momente, wo du denkst, okay, können wir zumindest mal warten, bis ich meinen Schlüpper wieder anhabe?"

Doch grundsätzlich ist die Katze immer gern bereit, mit ihren Fans für ein Foto zu posieren. "Wenn mal irgendwann keiner mehr Fotos macht, dann mache ich mir Gedanken", erklärt sie.