Daniela Katzenberger: Alle ihre Beauty-OPs! Diese krasse Verwandlung hat die Katze hinter sich

Daniela Katzenberger früher: Die Schönheits-Spritze

Von den blonden Haaren konnte sich Daniela Katzenberger bisher nicht verabschieden. Doch das ist nicht das Einzige, denn auch ihrer jugendlichen Schönheit konnte der Ehefrau von Lucas Cordalis noch nicht Ade sagen. Stattdessen scheint die blondierte Katze lieber auf der Liege beim Schönheitsdoc Platz zu nehmen und ihr Glück in die eigenen Hände zu nehmen. Daniela Katzenberger ist auch Ü30 noch immer unheimlich faltenfrei, sodass man fast meinen könnte, dass es nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Sie selbst hat sich nur indirekt dazu geäußert. In ihrem Podcast "Katze & Cordalis“ plaudert Danni aus: "Ja, ich hab ja Botox" und wirft gleich hinterher: "Ja, aber in den Achseln". Doch das ist nicht die ganze Wahrheit, denn wie sie verriet, lässt sich Daniela Katzenberger Hyaluron in die "Zornesfalte" auf der Stirn und in die Nasolabialfalte spritzen. Und für den "Goodbye Deutschland"-Star wichtig: "weil ich keinen Bock habe, dass die Leute denken, ich bin pissig".