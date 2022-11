Daniela Katzenberger: Ihr Familienglück liegt in Scherben

"Ich habe die Zeit auf jeden Fall gebraucht. Ich habe einen ganz schlimmen Baby-Blues gehabt oder habe ihn noch, viel Geweine, viel Verzweiflung, viel sich die Schuld an vielem geben …" Oje, was ist denn da los! Die größten Probleme bereitet der Ex-Dschungelqueen das Stillen: "Hätte ich niemals gedacht, und ich habe sehr viel geweint deswegen", gibt sie zu. Und zeigt sogar Fotos, auf denen sie völlig fertig und verheult aussieht! "Ich bin durch meine persönliche Hölle gegangen", so Jenny. Wie traurig! Gott sei Dank eilte Mutter Iris Klein (55) sofort zu Hilfe, um der Neu-Mami in dieser schweren Zeit zur Seite zu stehen. "Meine Mama kocht mir sogar mein Lieblingsessen", so Jenny. Doch eine ließen die Tränen völlig kalt: Schwester Daniela Katzenberger (36). Denn obwohl die TV-Blondine gerade beruflich nach Deutschland jetten musste und viele Termine absolvierte, schien sie nicht mal auf die Idee zu kommen, ihren kleinen Neffen zu begrüßen – und ihrer Schwester ein wenig unter die Arme zu greifen, sie aufzubauen. Denn auch Dani hatte damals selbst Probleme bei Töchterchen Sophia (7), konnte auch nicht stillen und weiß, was Jenny gerade durchmacht. Und klar, das Verhältnis der beiden ist nicht das beste. Doch zu einem kurzen Besuch bei der jüngeren Schwester hätte sie sich schon durchringen können, anstatt direkt wieder nach Mallorca zurückzufliegen …