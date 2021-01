Daniela Katzenberger: Jetzt geht es um das Vermächtnis von Costa Cordalis!

Daniela Katzenberger (34) hat schon oft bewiesen, dass sie einen guten Riecher für einträgliche Geschäfte hat, ob als ambitioniertes Playboy-Häschen, als Vox-Auswanderin oder Buchautorin. Doch warum immer nur sich selbst vermarkten, wenn ein richtig großer Name quasi frei Haus geliefert wird? Cordalis – das ist immerhin Musik in vielen Ohren. Und offenbar will die Katze daraus in Zukunft Profit schlagen: Bei einem Instagram-Q&A wurde sie jetzt gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, noch mal ein Café zu eröffnen.