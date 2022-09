Daniela Katzenberger: Lucas bestätigt den traurigen Verdacht! Sie hat ihn hängen lassen

In der MDR-Sendung "Schlager des Monats" sprach er nun über ihren gemeinsamen Song auf seinem Album und verriet: "Da musste ich ehrlich gesagt wirklich ganz, ganz viel Überzeugungsarbeit leisten, weil sie eigentlich gesagt hat, sie will nicht auf die Bühne. Die hat so ein Lampenfieber! Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man sie so im Fernsehen sieht, quirlig, aber die hat total Schiss. Und ich habe gesagt: ´Bitte, Schatz, nur im Studio, einfach einen Song mit mir. So als Family Man wünsche ich mir, dass du mit auf meinem Album bist.´ Und dann konnte ich sie zum Glück überzeugen."