Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Angst um Papa Costa!

„Der Arzt kann nicht sagen, wie lange ich noch unter Beschwerden leiden muss. Dabei habe ich im Winter wieder viele Auftritte – und dafür ist es wichtig, gut zu Fuß zu sein“, sagt er.

Trotz starker Schmerzen will der Wahl-Mallorquiner sein anvisiertes Pensum komplett absolvieren. Allein im Sommer trat er 25 Mal auf – allerdings stets sitzend auf einem Hocker. „Ich kämpfe für meine Gesundheit. Wer das Dschungelcamp überlebt hat und dort als König herausging, den kriegt so schnell nichts klein“, gibt er sich siegessicher. Nicht, dass sich der Schlager-Barde bei allem Ehrgeiz übernimmt.

Auf eines kann er sich in jedem Fall verlassen: Sein Sohn Lucas sowie Schwiegertochter Daniela sind ständig an seiner Seite. „Costa ist uns allen sehr wichtig und liegt uns am Herzen. Da ist es selbstverständlich, dass wir uns um ihn kümmern“, sagt die Blondine. So optimistisch wie Costa ist sie nicht: „Er macht nur kleine Fortschritte – das ist schon beunruhigend, aber er kämpft!“, sagt sie. Schließlich ist er ja auch nicht mehr der Jüngste. „Daher machen wir uns natürlich große Sorgen um ihn!“, so die Katze. „Aber sein Wille und seine Disziplin waren schon immer vorbildlich“, fügt Lucas stolz hinzu. Denn Costa möchte sein Workout weiterhin durchziehen – bis er endlich wieder topfit ist.