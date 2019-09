Daniela Katzenberger & Lucas: Jetzt kommt die traurige Wahrheit raus!

„Er hätte es so gewollt!“ Seid ihr euch da auch wirklich sicher, das fragen sich viele Fans. In der Doku über den im Juli verstorbenen (†75) wird der Sänger gebrechlich, schwach und abgemagert gezeigt – Privataufnahmen, mit dem Handy gefilmt, von niemand Geringerem als seiner geliebten Schwiegertochter Daniela Katzenberger (32) und seinem Sohn Lucas (52).

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis trauern öffentlich

„Er war ein Teil von mir“, sagt die Blondine, die Costa auch Papa nennt und bei jedem Wort mit den Tränen ringt. Sicher, der Verlust tut weh, und irgendwie muss die Show ja weitergehen. Zumindest, wenn man wie Dani und ihr Gatte in der Öffentlichkeit steht. Schon immer haben sie das Privateste, das Intimste, mit den Fans und der Community geteilt. Da ist es nur logisch, auch ganz öffentlich zu trauern.

Schwere Vorwürfe nach Costa Cordalis' Tod

Doch blickt man hinter die schillernde Fassade, dann wirkt der Dreh wie ein Pakt mit dem Teufel. Hat die Familie da nicht ihre Seele, am Ende sogar ihren Costa verkauft? Hätte sich der eitle Sänger wirklich so gebrechlich sehen wollen? „Das war mit Sicherheit nicht in Costas Sinne“, spekulieren Fans im Internet. „Das hat er nicht verdient!“ Denn Costa hatte sich nie leidend in der Öffentlichkeit filmen lassen und immer betont, dass es ihm gut ginge – egal, wie schlecht er sich wirklich fühlte.

Besonders tragisch: die Rolle der kleinen Sophia. Momentan ist sie mit ihren vier Jahren noch zu klein, um alles zu begreifen. „Mama, wenn wir das nächste Mal nach Deutschland fliegen, dann gucke ich mal raus und dann wink’ ich dem Opa im Himmel!“, nimmt sie sich mit kindlicher Naivität vor. Daniela kommen dabei natürlich die Tränen. Es ist eben nicht immer einfach, eine transparente Influencer-Familie zu sein. In manchen Situationen wäre Privatsphäre wohl das Richtige. Die Fans würden das verstehen!