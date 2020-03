Daniela Katzenberger: Schock-Diagnose! Sie hat nichts geahnt

Endlich hält die Familie zusammen! (33) verriet jetzt, dass ihre Mutter Iris (52) lange an Depressionen litt – und immer noch Hilfe bei ihrer ältesten Tochter sucht.

Bei Daniela und ihren Liebsten herrscht nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Nicht nur, dass sie schon seit längerer Zeit im Clinch mit Schwester Jenny Frankhauser (27) liegt. Sie hatte auch eine schwierige Phase mit Mama Iris. Auslöser dafür war ebenfalls der Zoff mit Jenny. Wir erinnern uns: Als deren Vater starb, postete Daniela die traurige Nachricht, ohne das mit Jenny abzusprechen – und erschien dann noch nicht mal zur Beerdigung. Iris geriet deshalb zwischen die Fronten ihrer beiden Töchter, es folgte eine zwischenzeitliche Funkstille.

Daniela Katzenberger steht Mama Iris bei

Doch nun wurde wieder mal deutlich, dass Dani ihrer Mutter immer dann, wenn es wirklich darauf ankommt, verlässlich den Rücken stärkt. So gab sie gerade zu, dass der Kontakt wieder viel enger geworden sei, seit Iris ebenfalls auf Mallorca lebt. „Sie ist oft bei mir! Sie hat erst gestern bei mir auf dem Sofa geschlafen – mit der Decke von Lucas.“ Dass sie auf liebevolle Aufnahme zählen kann, ist für Iris enorm wichtig – schließlich bekannte sie bereits vor einiger Zeit im , an einem Burn-out zu leiden. Von dem bekam Daniela damals allerdings gar nichts mit, wie die Katze jetzt betonte. „Meine Mutter war immer eine starke Frau, und sie selbst wusste auch gar nicht, was mit ihr los ist. Sie hat plötzlich viel geheult. Ich habe es nicht so ernst genommen, dachte, dass sie wegen der trüben Jahreszeit etwas mieser drauf ist.“

Dass sie da falsch dachte, ist ihr mittlerweile längst klar. Dani weiß heute, dass Iris’ Depressionen einen anderen, tiefer gehenden Grund hatten: „Sie ist halt eine typische Glucke. Und inzwischen sind alle aus dem Nest geflogen. Sie ist aber trotzdem immer noch gefühlt ganz stark in ihrer Mutterrolle, hat oft bei mir angerufen.“

Zum Glück scheint Iris ihr Empty-Nest-Syndrom inzwischen im Griff zu haben, und sie kommt besser damit klar, dass ihre Kinder alle ihr eigenes Leben führen. Dass Daniela sie nun wieder verstärkt an ihrem teilhaben lässt, dürfte ihr den Weg durchs Tal der Tränen sicher erleichtert haben und weiter erleichtern – vor allem, weil sie ihre überbordenden mütterlichen Gefühle hemmungslos bei Enkelin Sophia austoben kann...

