Daniela Katzenberger: Schock-Moment beim Frauenarzt

Nach zwei Jahren war Daniela endlich wieder bei ihrem Gynäkologen. Der Grund für die lange Pause? Sie hatte beim letzten Mal ein richtiges Horror-Erlebnis. Bei der Untersuchung mit einem Ultraschallgerät fand der Arzt eine Stelle in ihrer Brust. "In dem Moment habe ich aufgehört, zu atmen. Die paar Sekunden waren wie eine halbe Stunde. Ich war so unter Schock", verrät die Katze in ihrer Story.