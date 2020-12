Daniela Katzenberger: Sie bestätigt das traurige Aus!

Aber was steckt hinter der plötzlichen Pause von Daniela Katzenberger? Zuletzt war die Auswanderin wieder viel unterwegs: Sie stand mit Lucas für "The Masked Singer" vor der Kamera. Gut möglich, dass sie sich jetzt einfach nur wieder etwas Zeit für ihre Familie nehmen und etwas zur Ruhe kommen will. Es sei ihr gegönnt...

Drama um eine andere Frau! Die ganze Geschichte gibt es im VIDEO: