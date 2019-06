Daniela Katzenberger: Sie posiert mit blankem Busen!

Reddit this

Der Playboy will Daniela Katzenberger unbedingt haben - ohne Erfolg. Jetzt zieht sie blank....

wurde berühmt, weil sie unbedingt in den wollte und dabei von " " begleitet wurde. Geklappt hat es nicht - berühmt ist sie trotzdem geworden. Und nun zieht sie auch blank...

Daniela Katzenberger: Neuer Mann in ihrem Leben!

Daniela Katzenberger zeigt sich oben ohne

Der Playboy beißt sich aber immer noch die Zähne aus. Denn Daniela Katzenberger hat ihren BH nicht etwa für das Magazin fallen lassen. Sondern bei ! Oben ohne und mit blankem Busen posiert die 32-Jährige da für die Kamera.

Doch wer jetzt die große Hoffnung hegt, die Blondine splitterfasernackt zu sehen, wird enttäuscht! Denn die Katze wäre nicht die Katze, wenn sie nicht einen Trick auf Lager hätte. Trotz nackten Busen sieht an nämlich nix. Dank eine Freundin. Die hält das Bikinioberteil, in das Dani hüpfen will nämlich direkt vor die Kamera - und das verdeckt alle wichtigen Stellen.

Daniela Katzenberger: Bald nackt im Playboy?

Doch können die Fans irgendwann doch noch auf Nacktbilder hoffen? Fakt ist: Obwohl Daniela Katzenberger zuletzt dem Playboy abgesagt hat, witzelte sie gerade rum, dass sie es ja vielleicht mal wagen würde. "Vielleicht zum 40. Da ist Sophia auch 12, so halb pubertierend. Das wird dann richtig schön peinlich!", erklärte sie gegenüber "Exclusiv". "Ich könnte so ein bisschen meine Brüste über die Schulter schmeißen. Aber das ist auch gut, im Alter müssen die Brüste hängen, weil das zieht die Falten aus dem Gesicht.“ Vielleicht wird aus diesem Spaß mal Wirklichkeit...