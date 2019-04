Daniela Katzenberger: So gut steht ihr der brünette Bob!

Die lange, blonde Mähne ist das Markenzeichen von . So wurde sie berühmt und so lieben sie auch die Fans. Doch so langsam verändert sich ihr Look...

Daniela Katzenberger: Versöhnung geplatzt! Eiszeit auf Mallorca!

Daniela Katzenberger: Bald brünett?

Schon seit Anfang des Jahres hat Daniela Katzenberger ihre festen Extensions rausgenommen und gegen Clip-Extensions ausgetauscht. Doch erst jetzt zeigte sie ihren Fans auch die neue Frise. Mit frecje, Bob grinst sie in die Kamera. Und die Anhänger sind begeistert!

Die finden, dass die kurzen Haare der 32-Jährigen viel besser stehen und machen ihr unzählige Komplimente. Und die Katze geht noch weiter: Sie postet sich mit braunen Haaren!

Daniela Katzenberger bekommt viele Komplimente

Auf repostet sie einen Beitrag von "Punkt 12". hat dem -Star nämlich digital einige neue Frisuren gebastelt, darunter auch ein brauner Bob. Und der kommt richtig gut an!

"Definitiv braun ... das sieht mega toll aus" oder "Der brünette Long Bob steht dir wirklich gut und sieht super natürlich aus", sind nur einige Komplimente, die die Katze bekommt. Vielleicht inspiriert sie dieses Experiment ja für den nächsten Frisurbesuch...