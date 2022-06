Daniela Katzenberger: Tattoo-Hammer!

Als sie noch jung war, ließ sich Dani ihre Augenbrauen tätowieren - und zwar ganz schön weit oben auf der Stirn. Mit diesem Look wurde sie damals berühmt. Mittlerweile hat sie sich diese Jugendsünde weglasern lassen. Doch die Augenbrauen behält sie trotzdem in guter Erinnerung. Denn ohne die beiden Balken hätte sie heute vielleicht nicht die Karriere hingelegt, die sie hat. "Denn bevor man den Namen 'Katzenberger' kannte, wusste jeder schon, wer das Mädchen mit den 'Stirnbrauen' war", verriet sie schon vor einigen Jahren in einem Interview.

Daniela Katzenberger ist im Beautywahn. Die ganze Geschichte gibt es im VIDEO: