Daniela Katzenberger: Trauriges Baby-Drama!

Reddit this

und sind ein echtes Traumpaar. 2015 kam die gemeinsame Tochter Sophia auf die Welt. Knapp ein Jahr später gaben sich die beiden das Ja-Wort. Seitdem lassen sie ihre Fans via regelmäßig an ihrem Familien-Alltag teilhaben. Klar, dass sich die Fans immer wieder fragen, wann Baby Nummer 2 kommt...

Daniela Katzenberger: "Wir haben uns so einen Druck aufgebaut"

Es ist kein Geheimnis, dass sich Daniela und Lucas weiteren Nachwuchs wünschen. Doch bisher wollte es mit einer zweiten Schwangerschaft einfach nicht klappen. Mittlerweile hat Daniela die Hoffnung fast aufgegeben. "Wir haben gemerkt, dass wir uns verrückt machen. Die Presse hat uns immer wieder nach einem zweiten Kind gefragt. Dadurch haben wir uns so einen Druck aufgebaut", verrät sie "Intouch Online" bei der Eröffnung des Frozen Stores von KINDER Ice Cream. "Wenn es passiert, passiert es und wenn nicht, dann sind wir mit unserer Sophia auch überglücklich!"

Daniela Katzenberger: Sie verrät ihr Abnehm-Geheimnis!

So bekommt Daniela Familie und Karriere unter einen Hut

Ja, die kleine Sophia ist Danielas ganzer Stolz. "Mir fällt es oft schwer, Sophia zurückzulassen, wenn ich alleine unterwegs bin. Auf solchen Events hat man so viele Leute um sich herum. Aber abends sitzt man trotzdem alleine im Hotelzimmer", gibt sie zu. Deshalb nehmen Lucas und Daniela Sophia oft mit, wenn sie beruflich unterwegs sind. "Dann passt eine Freundin im Hotel auf. Wir brauchen die Kleine immer in der Nähe." Sophia schläft sogar noch bei ihren Eltern im Bett. "Sie hat sich mittlerweile so daran gewöhnt, dass wir sie gar nicht mehr rauskriegen", erzählt sie lachend.