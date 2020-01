Daniela Katzenberger: Trauriges Familien-Drama auf Mallorca!

Oh je! Arme Daniela Katzenberger! Während ihre Fans noch in Neujahres-Euphorie schwelgen, muss Danni einer bitteren Realität ins Gesicht blicken...

So hatten sie sich das Katzenberger-Mama und Ehemann Peter wirklich nicht vorgestellt! Während ihrer bislang 17 Monate auf Mallorca scheiterten gleich drei Gastro-Projekte von Iris und Peter Klein. Geschäftspartner

sind enttäuscht, man kommuniziert über Anwälte, das Paar hinterlässt verbrannte Erde. Ein Neuanfang muss her. Am besten weit weg! Die beiden denken gerade ernsthaft über ein Leben in den USA nach…

Jenny Frankhauser: Liebes-Drama! Ihr Traum ist erneut zerbrochen!

Daniela Katzenberger: Hiobsbotschaft zum neuen Jahr

Eigentlich beschäftigt die Idee, nach Amerika auszuwandern, Iris und Peter schon länger. Als die beiden 2013 zum zweiten Mal in Las Vegas heirateten, wären sie am liebsten gleich ganz dort geblieben. Aber bekanntlich ging es dann ja einige Jahre später nach Mallorca. Was das Ehepaar Klein mittlerweile womöglich bitter bereut. Denn binnen kürzester Zeit haben sich Iris und Peter auf der Balearen- Insel einen denkbar schlechten Ruf erarbeitet. Kein Wunder, dass sie dieser Tage wieder öfter mit dem Gedanken spielen, über den Großen Teich zu verschwinden. „Peter mag ja Amerika“, betonte Iris (52) gerade vielsagend, laut "Closer". Aber sollte sie wirklich so egoistisch sein, Tochter Daniela mit ihrer Familie zurückzulassen?

Daniela muss jetzt ganz stark sein

Erst Anfang Juli verlor die Katze ihren Ersatzvater , danach wurde das Verhältnis zu ihrer Mama noch enger. Würde Iris diese innige Bindung wirklich riskieren und die Trennung von Enkelin Sophia in Kauf nehmen? Und was ist mit Jenny in Deutschland, die wegen ihrer Männergeschichten immer wieder mütterliche moralische Unterstützung braucht? Tatsächlich sind Dani und Jenny der Grund, warum Iris und Peter ihren USA-Traum noch nicht verwirklicht haben. Immerhin profitiert die Ex-Dschungelcamperin von der guten Beziehung zu ihren berühmten Töchtern, verdankt ihnen Auftritte in -Shows und lukrative Werbedeals auf . Darauf mag sie wohl nicht so schnell verzichten, schon gar nicht mit Blick auf die teuren Amerika- Pläne. "Wir bleiben erst mal hier", versichert sie. Aber: "Falls wir uns nicht mehr wohlfühlen sollten, gehen wir woandershin." Fragt sich nur, wie lange die Dauer-Pleitiers sich auf Mallorca noch wohlfühlen…

Werden Danni und Ehemann Lucas diese Hürde meistern?