Daniela Katzenberger & Iris Klein: Familien-Krieg um die Kinder! Das geht zu weit

"Ich finde da gar keine Worte mehr und habe echt Besseres zu tun", schimpft Silke Katzenberger gegenüber der "CLOSER". Die frisch angetraute Ehefrau von Katzen-Bruder Tobias kann nur fassungslos auf die Bilder starren, die Daniela und Iris in der vergangenen Woche posteten. Die Fotos zeigen eine glückliche Familie mit zwei unbekannten Jungen, bei denen es sich um Iris’ Enkelsöhne handelt. Aber: Es sind eben auch Tobias’ Kinder aus einer früheren Beziehung, die er bislang strikt aus der Öffentlichkeit heraushielt! Was sowohl seine Schwester als auch seine Mutter wissen müssen – und nun ganz gezielt missachtet haben. Ein weiterer Stich in Tobias’ Herz, das ohnehin noch immer blutet, weil Dani trotz Einladung und mehrfach geäußertem Wunsch, sie dabeizuhaben, seiner Trauung demonstrativ fernblieb, ebenso wie seine Schwester Jenny Frankhauser.

Silke macht sich ohnehin keine Illusionen, was die angeheiratete Schwiegerfamilie von ihr hält. "Mir wird vorgeworfen, dass ich nur den Namen wollte und vom Ruhm profitieren will", sagt sie. Und stellt klar: "Das ist nicht nur falsch, sondern auch total gemein." Vor allem Tobias’ Mama Iris sei auf dem Kriegspfad, so Silke. "Sie beschimpft uns mit Fake-Accounts." Auf Instagram schrieb Iris sogar einen öffentlichen Brief, um ihren Sohn in letzter Sekunde davon abzuhalten, Silke zu heiraten.