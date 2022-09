Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Letzter Versuch! So wollen sie jetzt ihre Ehe retten

"Wir werden sehen, wer sich am Ende durchsetzt", drohte sie unverhohlen, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse ihres Mannes und ihrer Tochter, die beide sehr am Leben auf Mallorca hängen. Auch Lucas' ständige Party-Auftritte am Ballermann rüttelten am Haussegen – und gipfelten nun beim "Megapark"-Konzert in einem Nackt-Drama, bei dem Daniela der Kragen geplatzt sein dürfte.

Vielleicht war es ja ein reinigendes Gewitter. Jedenfalls scheint Dani knallhart die Devise ausgegeben zu haben: Krise? Welche Krise! Sie schleppte Lucas kurzerhand nach Ibiza, zum Knutschen, Kuscheln und Posieren. Keine schlechte Strategie zur Schadensbegrenzung, findet sie: "Ich hab gesagt: 'Lucas, wir müssen mehr in den Urlaub, weil wir sind seit acht Jahren zusammen, und seit acht Jahren hocken wir nur furzend auf der Couch und machen gar nichts.'" Oha! Und da Selbsterkenntnis nun mal der erste Schritt zur Besserung ist, nötigte sie ihren Schatz, den Urlaubsflirt-Turbo einzulegen. Diese Eherettungs-Taktik scheint auch Lucas einzuleuchten. Immerhin kriegt er seine Dani so endlich mal wieder im sexy Bikini zu sehen, statt in Pyjamahose und Wollsocken …