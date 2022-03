Verplappert: Die peinlichsten Promi-Sprüche aller Zeiten

Die Karriere von Michael Wendler hat in den letzten Monaten ziemlich gelitten. Schuld daran sind eine Vielzahl an peinlichen Auftritten und das Verbreiten von kruden Verschwörungstheorien. Aber auch schon davor fiel der Schlagersänger immer wieder durch peinliche Sprüche auf. So auch bei dem TV-Format "Sommerhaus der Stars", in das er mit seiner 28 Jahre jüngeren Freundin Laura Müller einzog. Dass das Sex-Leben des ungewöhnlichen Pärchens auf Hochtouren läuft, wollte Michael gern mit der Welt teilen: "Wir hoffen, dass es zum Sex kommt. Also ich hoffe. Mal gucken, was passiert. Es liegt nicht an mir. Ich kann immer."

Ganz schön peinlich, lieber Michael!