Daniela Katzenberger: Verzweifelter Versuch! Kann sie ihre Ehe noch retten?

Bislang ließ Dani seine Kritik an sich abprallen, doch jetzt scheint sie auf einmal Vollgas zu geben: Plötzlich präsentiert sie sich wieder so sexy wie seit Jahren nicht mehr – und deutlich erschlankt! Klar, sie versucht schon länger abzunehmen, doch die Aussicht auf den Dschungel-Trip ihres Katers sorgte wohl noch mal für einen Motivationsschub. Damit sich Lucas im Camp nicht an seine schluffige Couch-Potato erinnert – sondern sehnsüchtig an die sexy Katze denkt…