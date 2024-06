Daniela Katzenberger: "Will damit abschließen" - Sie wagt einen Neuanfang

Damit sie sich auch richtig von ihrem alten Ich verabschieden kann, hat die 37-Jährige sich vorgenommen, die mittlerweile zu großen Kleidungsstücke aus ihrem Schrank zu verbannen. "Ich habe ausgemistet. Ich hatte so den Rappel. Ich habe Pullis weggeschmissen, Leggings. Sachen, die zu groß sind oder scheiße aussehen oder abgetragen sind", erzählt sie in ihrer Story.

Doch hinter der Wegwerf-Aktion steckt natürlich nicht nur der Wunsch nach einer neuen Garderobe. "Man schmeißt ja auch so ein Stück Vergangenheit weg", erklärt Dani. "Es ist nicht nur zu groß, sondern man will ja auch damit abschließen. Mit so einer Phase, in der man so unglücklich war." Außerdem wolle sie die Klamotten loswerden, um sich nicht unterbewusst zu erlauben, wieder zuzunehmen. Mit ihrem alten Ich hat sie endgültig abgeschlossen ...