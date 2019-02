Na das ist mal eine Sensation! Obwohl definitiv Einzigartigkeitswert besitzt, überrascht sie ihre Fans nun mit einem Foto, welches für jede Menge Aufsehen sorgt...

Daniela Katzenberger vs. Jenny Frankhauser: Bizarrer Beauty-Battle!

Daniela Katzenberger: Zwillings-Foto

Via " " lässt Daniela Katzenberger nun die Zwillingsbombe platzen. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass Dani Zwillinge erwartet. Vielmehr scheint Daniela selber einen Zwilling zu besitzen. So teilt die Katzen einen Schnappschuss von sich und der serbischen Sängerin Ana Sević. Sie kommentiert den Post: "Dieser Moment, wenn dir klar wird, dass jeder Mensch einen Zwilling hat! OMG!" Die Ähnlichkeit der beiden ist dabei wirklich verblüffend. Das so ein Foto von ihren treuen Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Danielas Fans sind begeistert

Wie unter dem Post deutlich wird, hat Dani mit ihrem Zwillings-Schnappschuss voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren ihre treuen Anhänger: "Was? Das bist nicht du?? Ich dachte die ganze Zeit das bist du mit braunen Haaren" sowie "Wow cool ich suche meinen Zwilling noch". Ob Dani ihren "Zwilling" in der nächsten Zeit mal in live treffen wird und uns mit einem gemeinsamen Foto überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...