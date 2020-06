Daniela Ziegler wollte sich das Leben nehmen!

Jetzt gesteht sie, dass ihr Kummer sie sogar einmal fast in den Selbstmord trieb!

„Früher dachte ich, schrecklich, das geht alles nicht. Ich wollte mich nach einer Premiere sogar einmal in einem Brunnen ertränken, weil ich so verzweifelt war“, erzählt sie mit zittriger Stimme. Und das, obwohl besagte Premiere eigentlich ein voller Erfolg war! „Aber das habe ich in dem Moment gar nicht wahrgenommen, weil ich selbst nicht zufrieden war.“

Man mag sich kaum ausmalen, wie es damals in der Schauspielerin ausgesehen haben muss. Zum Glück hat sie es sich im letzten Moment anders überlegt und sich nicht das Leben genommen. Heute geht es ihr schon etwas besser. „Ich bin mit den Jahren einfach gelassener und ruhiger geworden und kann mit Situationen, die mich früher verrückt, verzweifelt oder wütend gemacht hätte, inzwischen umgehen. Das hat sich ein bisschen geglättet“, so die Musical- und Fernsehdarstellerin zuversichtlich.