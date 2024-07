"Das große Promi-Büßen": Rauswurf nach Rassismus-Skandal! Der Sender greift durch

Das Blatt will aus Produktionskreisen erfahren haben, dass Bea während der Dreharbeiten zur dritten Staffel auf die Toilette gehen wollte. "Ich gehe jetzt einen N ... abseilen", soll sie angekündigt haben. Ein Schock für ihre Promi-Kollegen, die sie wohl sofort zur Rede stellten. Daraufhin soll die 67-Jährige sich die Ohren zugehalten haben. Ihre Verteidigung: "Bei uns in Duisburg hat man das immer so gesagt." Doch das wollte der Sender selbstverständlich so nicht hinnehmen.

Es wird berichtet, dass die in Tränen aufgelöste Bea sofort aus der Sendung flog. "Wir akzeptieren keinen Rassismus im Camp. Bea hat das Camp verlassen und wird nicht mehr zurückkehren", lautet der Kommentar der Produktion. Eine Sender-Sprecherin verkündete außerdem: "Für Rassismus ist in allen Joyn-Programmen kein Platz. Was in ‚Das große Promi-Büßen‘ passiert, sehen die Zuschauer im Herbst auf Joyn."

Weitere Details wollten der Sender und Bea bisher nicht verraten ...