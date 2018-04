David Friedrich: Ist sie seine Neue?

Oh, là, là! Lange war es still um das Liebesleben von Drummer David Friedrich. Nachdem der Ex-Bachelorette-Gewinner und seine Jessica ihr Liebes-Aus verkündeten, war David Friedrich mit keiner neuen Frau an seiner Seite zu sehen. Selbst die Gerüchte über einen Dschungelcamp-Flirt mit Jenny Frankhauser zerschlugen sich schnell in Schall und Rauch. Doch jetzt die Wende! Die neusten Informationen von David Friedrich lassen die Liebes-Gerüchteküche erneut zum Brodeln bringen...

David Friedrich: Heißer Flirt mit UK-Reality-Star?

Während sich David Friedrich auf den Malediven eine Auszeit nimmt, soll er dabei nicht nur Sonne, Strand und Meer genießen. Sein Aufenthalt soll ihm auch durch eine ganz bestimmte Person versüßt werden: UK-"Geordie Shore"-Star Charlotte Crosby. Die 27-Jährige ist in ihrer Heimat Großbritannien dafür bekannt, dass sie sich gerne ungezwungen und zügellos präsentiert. Konnte sie etwa auch so David Friedrich um den Finger wickeln?

David Friedrich: was läuft mit Charlotte Crosby

Obwohl von David und Charlotte immer wieder flirty-Schnappschüsse bei Social-Media zu sehen sind, hält sich der Bachelorette-Star zu den Liaison-Spekulationen bedeckt. So verrät er gegenüber "OK!": "Ich kannte sie gar nicht. Anscheinend ist sie in England ganz schön berühmt, dafür ist sie aber echt auf dem Boden geblieben – dickes Lob!" Ebenfalls fügt er hinzu: "Jetzt sitzen wir jeden Abend zusammen und reden über unsere Hobbys: Schwimmen, Lesen, Reiten." Was allerdings genau zwischen den beiden läuft, möchte er nicht verraten. Ob sich zwischen ihnen jedoch noch mehr als ein Urlaubsflirt entwickeln wird, wir können gespannt sein...