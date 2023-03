David Garrett: Psycho-Terror! Eine Frau macht ihm das Leben zur Hölle

"Eine Frau, die ich nicht kenne, ist jetzt gerade bei mir auf Mallorca in meinem Garten", erzählt Garrett in Berlin im Podcast von Barbara Schöneberger. Es ist eine Nachricht, die Angst macht. Zumal die irre Anhängerin immer wieder vor seiner Finca auftaucht! "Seit zwei Jahren steht sie mit ihrem Auto vor meinem Haus, macht Selfies bei mir im Garten. Das Haus ist abgesichert mit einem Zaun. Sie steigt jedes Mal darüber. Nur ihretwegen habe ich sicherheitshalber Kameras anbringen lassen", berichtet der 42-Jährige.

Doch warum zieht er keine Konsequenzen und erstattet Anzeige? "Ich habe über eine einstweilige Verfügung nachgedacht", sagt David. Doch aus Sorge hat er es wieder verworfen. "Nachher wird sie noch grantig und schlägt beim nächsten Mal die Scheibe ein."

Die Frau macht ausschließlich Fotos im Garten und veröffentlicht diese sogar auf Social Media. Sie stiehlt nichts und sie zerstört auch bisher nichts. "Was soll ich da machen? Ich akzeptiere es", sagt David und fügt lachend hinzu: "Ich hab schon überlegt, ob ich ihr so kleine Aufgaben gebe, so Zettel, auf denen steht: 'Wenn du schon da bist, gieß doch mal die Zitronenbäume' ".

