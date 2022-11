David Garrett: Traurige Liebes-Enthüllung! Jetzt kommt die ganze Wahrheit raus

Pech in der Liebe hatte David Garrett zu genüge. Doch zuletzt schwärmte er in Interviews von seiner neuen Freundin. Heimlich, still und leise hat sich sein Beziehungsstatus offenbar zu "vergeben" geändert. "Sie steht selbst nicht in der Öffentlichkeit und hat auch keinen Drang danach. Sie ist voll berufstätig", verriet er gegenüber "die aktuelle". Doch kann diese Liebe wirklich halten?