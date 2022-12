David Garrett: Überraschendes Geständnis! "Ich musste mich trennen"

Sein Terminkalender ist randvoll. In den letzten Monaten hatte David Garrett kaum einen Tag frei, spielte knapp 40 Konzerte auf verschiedenen Kontinenten. Doch nun über die Feiertage gönnt sich der 42-Jährige eine Auszeit. "Weihnachten werde ich mit meiner Familie zusammen in Berlin feiern. Am zweiten oder dritten Weihnachtstag will ich nach New York fliegen und ein paar Tage mit meinem Bruder und seiner Familie in den USA verbringen", so der Star-Geiger gegenüber "Woche der Frau". Die Verschnaufpause hat er sich verdient - schließlich liegt ein bewegtes Jahr hinter ihm, wie er gestand.