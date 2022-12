David Garrett: Unerwartet! Er lässt die Baby-Bombe platzen

Ist etwa schon konkret ein Baby bei David Garrett und seiner Freundin in Planung? Zumindest macht sich der Musiker bereits Gedanken, darüber, wie es für ihn wäre Vater zu sein. Zu Gast bei "Volle Kanne, Service täglich" sprach der 42-Jährige offen darüber, was er bei seinen Kindern anders machen würde als sein eigener Vater - besonders was das Thema Musik angeht.

Angesprochen darauf, ob er seine Kinder eines Tages musikalisch fördern würde, geriet der beliebte Geigen-Spieler in Plauderlaune und verriet: "Da muss ich dem Kind erstmal ein Instrument geben. Ich weiß nicht, ob das passieren wird." Weiter ließ er ebenfalls durchsickern, dass er es anders als sein Vater machen würde: