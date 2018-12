David Garrett: Wundervolle Baby-News

Reddit this

Offiziell ist David Garrett Single. Doch das soll sich bald ändern! Denn der Star-Geiger wünscht sich eine Familie.

David Garrett: Überraschende Liebes-Beichte nach Sex-Skandal!

David Garrett: Baby-News

Obwohl David Garrett aktuell keine Frau an seiner Seite hat, verbringt er sein Weihnachtsfest natürlich nicht alleine. Er feiert mit seinem Bruder in New York.

Doch lange will David nicht mehr Single bleiben. Mit seinen 38 Jahren denkt er natürlich langsam darüber nach, eine Familie zu gründen! "Ich denke, jeder Mensch möchte irgendwann seine eigene Familie gründen. Das ist ganz normal. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Mittlerweile habe ich ein wenig mehr Erfahrung, um herauszufinden, wer es ernst meint mit mir“, verrät er gegenüber "Closer".

David Garrett: So muss seine Traumfrau sein

DIE Frau, mit der er eine Familie gründen will, hat er noch nicht gefunden. Dabei ist ihm das Aussehen gar nicht so wichtig. Nur auf eines legt er Wert: "Ich finde Zähne total wichtig und ein schönes Lachen. Natürlich auch Ehrlichkeit und Vertrauen. Das ist für mich und meinen Beruf besonders wichtig.“

Eine, die das mitbringen könnte, ist GNTM-Star . Mit ihr wurde David Garrett kürzlich händchenhaltend auf einer Veranstaltung gesehen. Beide beteuern aber, dass sie bloß Freunde sind. Aber wer weiß, vielleicht springt der Funke doch noch über...