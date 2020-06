David Hasselhoff: Auftritt in Schwulenclub

David Hasselhoff ist am Wochenende in einem Schwulenclub aufgetreten, um so die Musikkarriere seiner Töchter in Schwung zu bringen. Die Töchter des "Baywatch"-Stars haben gerade unter dem Namen Bella Vida ihre erste Single "Kiss Kiss Me Bang Bang" auf den Markt gebracht und sind am Samstag in dem Club G-A-Y in London aufgetreten.