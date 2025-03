David Hasselhoff: Trauer um seine Ex-Frau Pamela! Das ist zur Todesursache bekannt

Ganze 17 Jahre lang waren Pamela und David Hasselhoff verheiratet. Während ihrer Ehe entstanden die beiden gemeinsamen Töchter Taylor (34) und Hayley (32). Der Tod seiner Ex ist für den TV-Star nur schwer zu verkraften. "Unsere Familie ist in tiefer Trauer über den Verlust von Pamela Hasselhoff. Wir sind dankbar für die Welle an Liebe und Unterstützung während dieser schwierigen Zeit, aber wir bitten höflichst um Privatsphäre, während wir trauern und diese herausfordernde Zeit durchstehen", teilt er "TMZ" mit.