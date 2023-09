David McCallum: Der Schauspieler ist tot!

David McCallum ist tot. Der schottische Schauspieler ist am Montag (25. September) im Alter von 90 Jahren eines natürlichen Todes im Kreise seiner Familie im New York Presbyterian Hospital gestorben, wie der Sender CBS mitteilte. McCallum wurde vor allem in der Rolle als Gerichtsmediziner Donald "Ducky" Mallard in der CBS-Krimiserie "Navy CIS" bekannt.

"Wir sind froh, dass CBS so viele Jahre lang sein Zuhause war", heißt es in einem gemeinsamen Instagram-Post des Senders und der Serie. "David war ein begnadeter Schauspieler und Autor und wurde von vielen Menschen auf der ganzen Welt geliebt. Er führte ein unglaubliches Leben, und sein Vermächtnis wird für immer durch seine Familie und die unzähligen Stunden in Film und Fernsehen weiterleben. Wir werden seine Herzlichkeit, seinen Sinn für Humor sowie die brillanten Geschichten vermissen, die er oft aus seinem erfüllten Leben teilte."