David Ortega: Zoff im Dschungelcamp! "Ihr seid so eine Schande"

Zurück im Camp kann Ortega seine Wut nicht mehr verbergen. "Ich habe mit den Baby-Hirnen echt ein Problem gehabt. Ihr seid so eine Schande. Sprecht mich einfach nicht mehr an! Es geht um Frieden, und ihr mobbt mich die ganze Zeit!", poltert er. "Thorsten ist der Schlimmste von allen", keift er und meint damit natürlich Thorsten Legat (55). Auweia!

Die Reaktionen seiner Dschungel-Kollegen fallen unterschiedlich aus. Während Mola Adebisi (51) lacht, bricht Giulia Siegel (49) in Tränen aus. Legat ist sich sicher: Ortega ist nicht zurechnungsfähig! Und als wäre das alles noch nicht verrückt genug, fängt Kader dann auch noch an, vom Frieden zu singen. Man kann sich nur ausmalen, wie es bei so einer Stimmung in den nächsten Tagen weitergehen wird ...