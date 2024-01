David Soul: Der "Starsky & Hutch"-Star ist tot

"David Soul – geliebter Ehemann, Vater, Großvater und Bruder – starb gestern nach einem tapferen Kampf ums Leben im Kreise seiner Familie", heißt es in dem Statement. Weitere Details zur Todesursache sind bisher nicht bekannt.

Souls Karriere begann in den 1960er Jahren und er war in verschiedenen Fernsehsendungen wie "Flipper" und "Bezaubernde Jeannie" zu sehen. Seine erste Hauptrolle konnte er 1968 ergattern. In der Serie "Here Come the Brides" spielte er Joshua Bolt. Seine größten Erfolge feierte der Schauspieler von 1975 bis 1979 als Detective Sergeant Ken Hutchinson in der Krimiserie "Starsky & Hutch".

Im Netz häufen sich bereits die Beileidsbekundungen der Fans. Jahrelang war Soul ein Teil ihres Lebens. Nun bleibt nur noch die Erinnerung an ihn...