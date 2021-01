Deezer D: Der "Emergency Room"-Star ist tot!

Deezer D, der mit bürgerlichen Namen Dearon Thompson heißt, ist wohl allen "Emergency Room"-Fans ein Begriff. Zwischen 1994 und 2009 war er in rund 200 Folgen als Krankenpfleger Malik McGrath zu sehen und entwickelte sich zu einem der Publikumslieblinge. Vielen ist Deezer D auch als Rapper bekannt. In den letzten Jahren wurde es jedoch ruhig um ihn. Er beschäftigte sich vor allem mit seiner Religion, trat nur noch in christlichen Gemeinden auf. Jetzt die traurige Nachricht: Deezer D ist tot.