Marion Ramsey: Der "Police Academy"-Star ist tot

Ein Sprecher bestätigt die traurige Neuigkeit. So ist Marion überraschend in ihrem Haus in Los Angeles verstorben. Über die Todesursache ist bisher nichts bekannt.

Marion Ramsey begann ihre Karriere bereits in den 70er Jahren. Damals trat sie an der Seite von Bette Davis in dem Musical "Miss Moffat" auf. Später stand sie am Broadway auf der Bühne, zum Beispiel für die Stücke "Grind" und "Hello, Dolly".

Ihren großen Durchbruch schaffte sie aber als Polizistin Laverne Hooks in "Police Academy". Für die Filmreihe stand sie von 1984 bis 1989 vor der Kamera und drehte insgesamt sechs Teile!

Aber auch in anderen Produktionen war sie im Laufe ihrer Karriere zu sehen. So hat sie zum Beispiel Rolln bei "Beverly Hills, 90210" und "MacGyver" ergattert, aber auch in "Die Nanny".

