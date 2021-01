Demi Lovato: Haar-Hammer! Sie überrascht mit pinker Kurzhaarfrisur

Unter dem Beitrag häufen sich bereits die Kommentare von begeisterten Fans:

"Du bist wunderschön."

"Ich liebe es!"

"Wow, ich liebe deine Haare!"

"Endlich haben wir die pinken Haare zurück."

In den letzten Jahren hatte Demi schon so manch eine coole Frisur. Ihre pinken Haare von damals sind den Fans aber offenbar gut in Erinnerung geblieben. Bleibt abzuwarten, wie lange sie diesem Look treu bleiben wird!