Denisé Kappès: Bittere Abrechnung mit Pascal

Das Liebes-Glück zwischen Pascal Kappés und Denisé Kappès wirkte perfekt. Dann folgte jedoch der große Knall und das Paar hat sich scheiden lassen. Die Ex-„Bachelor“-Kandidatin rechnet jetzt mit ihrem Ex ab.

Erst im vergangenen Jahr machten sie ihre Beziehung öffentlich, nur wenige Monate später folgte die standesamtliche Hochzeit – es ging alles sehr schnell. Und das Liebes-Aus kam umso schneller!

Was ist der Trennungsgrund?

Nur 12 Wochen nach der Hochzeit haben die beiden sich getrennt. Der Trennungsgrund ist bisher nicht bekannt. Nun rechnet Denisé Kappès mit Pascal ab.

"Bei gewissen Dingen muss ich mich einfach schützen! Schließlich möchte ich nicht, dass mir im Nachhinein irgendwer irgendwas nachsagen kann", schreibt die Ex-Bachelor-Kandidatin in einer -Story.

"Es ist viel vorgefallen! Wirklich viel!!! und in einer Sache könnt Ihr sicher sein .. es gab mehr als nur Gründe dafür, dass diese Einscheidung nach so kurzer Zeit so gefallen ist“, sagt sie weiter. Was genau vorgefallen ist, will sie jedoch nicht verraten. Mit dem Kapitel will sie jedoch endgültig abschließen.