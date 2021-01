Denise Kappès und Henning Merten: Süße Baby-News

Gegenüber "Promiflash" spricht Denise Kappès Klartext. Bei dem Bäuchlein handelt es sich tatsächlich um das ein oder andere Weihnachtskilo. Schwanger ist die 30-Jähricht. Aber: Was nicht ist, kann ja noch werden. Denn die TV-Beauty verrät: "Aber wird sind am üben."

Gut möglich also, dass Paar schon in diesem Jahr die Babybombe platzen lässt. Schon jetzt sind sie eine echte Patchwork-Familie. Denise hat bereits einen Sohn mit ihrem Ex Pascal Kappès. Und Hennig hat zwei leibliche Kinder und eine "Stieftochter" mit Ex Anne Wünsche. Die dürfen sich vielleicht schon ganz bald über ein Geschwisterchen freuen!

