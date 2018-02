Denise Temlitz: Ist der TV-Star schon schwanger?

Bei Denise Temlitz und Pascal Kappés läuft alles im Turbogang! Noch nicht einmal ein Jahr sind die beiden zusammen, jetzt sind sie schon verheiratet. Folgt jetzt auch schon das Blitz-Baby?

Denise Temlitz und Pascal Kappés haben geheiratet!

Denise Temlitz verzichtet auf Alkohol

Aktuell sind Denise Temlitz und Pascal in den Flitterwochen im Wellness-Hotel. Und was da sofort auffällt: Die Ex-Bachelor-Kandidatin stößt mit Tee statt mit Schampus an. Verzichtet sie etwa auf Alkohol, weil sie schwanger ist? Gut möglich! Fakt ist: Denise und Pascal wünschen sich eine Familie. Erst kürzlich erklärte der BTN-Star gegenüber "Promiflash": "Ich will auf jeden Fall Kinder haben!" Dieser Wunsch könnte jetzt schon in Erfüllung gehen...

Denise Temlitz hat ihren Traumprinzen gefunden

Erst im Juli 2017 wurde offiziell bekannt, dass sich Denise Temlitz und ihr Ex-Verlobter Patrick Cuninka getrennt haben. Kurz darauf sah man die Beauty schon mit Pascal Kappés. Er ist offenbar der Mann ihrer Träume.