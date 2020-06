Dennis Quaid lässt sich scheiden

Diese beantragte bereits im März dieses Jahres die Scheidung, zog sie jedoch im April wieder zurück. Das Paar habe "unüberbrückbare Differenzen", heißt es. Wie Kimberly Quaid zudem im März schrieb, sei die Ehe "unhaltbar geworden, da es ständig Streitereien zwischen den beiden Persönlichkeiten" gäbe. Für Quaid ist dies bereits die dritte Ehe gewesen, nachdem er in den 90ern mit Schauspielerin Meg Ryan liiert war und von 1978 bis 1983 mit P.J. Soles. Der Hollywood-Star heiratete Kimberly Buffington im Juli 2004. Das Paar soll "Entertainment Tonight" zufolge gleichberechtigtes Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder Thomas Boone und Zoe Grace beantragt haben, nachdem ein Bericht der Klatschseite "E! Online" im Oktober davon sprach, dass Kimberly Quaid auf alleiniges Sorgerecht plädieren würde. Quaid ist in Amerika derzeit an der Seite von Gerard Butler in der Romanze "Playing for Keeps" zu sehen. © WENN