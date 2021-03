„Der Alptraummann“: Goodbye Deutschland-Star Sven ist ein Mörder

Während Sven Hildebrandt unzählige Menschen, darunter viele liebeshungrige Frauen, täuschte, war einer von Anfang an skeptisch. Julias Vater Holger Siefert betrachtete den neuen Mann an der Seite seiner Tochter mit Argwohn. Er war es auch, der Julia schließlich das Leben rettete. Holger Siefert stellte auf eigene Faust Recherchen an, sprach mit Nachbarn und Polizei und kam nach und nach Svens mörderischen Geheimnissen auf die Spur. Julia selbst erfuhr aus der Presse, dass die Mutter ihres Verlobten tot aufgefunden wurde. Die 24-Jährige floh zu ihrem Vater nach Rostock und rettete so in letzter Minute ihr Leben.

