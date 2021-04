Der Bachelor: Seine fiese Lügen-Show fliegt auf

Offenbar hat Niko also Siegerin Mimi abgeschossen, um sich zum dritten (!) Mal in die Arme von Michèle zu flüchten: Man hätte „die beiden in Osnabrück beim Einkaufen gesehen“, berichteten auch Augenzeugen im Netz. Offiziell bestätigen wollte Niko den Sachverhalt in der After-Show „Nach der letzten Rose“ aber lieber nicht. Er blieb bei seiner Lügen-Show und reagierte auf die Frage von Moderatorin Frauke Ludowig, ob er sich jetzt eine Beziehung mit Michèle vorstellen könne, mit einem Ausweichmanöver: „Das ist nicht die richtige Runde, um das anzusprechen!“ Und seine angebliche Jetzt-doch-Liebe Michèle? Spielte das Spielchen mit, flennte sogar filmreif in die Kameras und stammelte hilflos: „Ich kann das von vorne bis hinten alles nicht nachvollziehen.“ Aber mal ehrlich, wer kann das schon? Denn klar ist doch: Nicht nur Mimi, die öffentlich zum Narren gehalten wurde, ist hier der Loser – sondern auch Michèle, die sich von Niko nach Lust und Laune von der Resterampe zerren lässt! Und die nicht einmal jetzt auf ein klares Liebesbekenntnis hoffen kann, weil Niko weiterhin peinlich rumeiert …

Habt ihr die Staffel "Der Bachelor" verpasst? HIER könnt ihr sie nochmal bei TV NOW anschauen.*

Warum nur lässt sich die junge Frau weiter auf dieses absurde Schmierentheater ein? Offensichtlich sind Michèles Gefühle für Niko tatsächlich so stark und die Scham vor der abgesägten Mimi so groß, dass sie einfach nicht anders konnte. Aber die bittere Wahrheit ist wohl: Es wäre für alle Beteiligten am besten gewesen, wenn Niko einfach geblieben wäre, was er war: ein einsamer Junggeselle …

Bachelor Finalistinnen: Alle Gewinnerinnen auf einen Blick. Im VIDEO bekommt ihr alle Ladies auf einen Blick: