Der Bachelor: So wird das große Finale

Davor zittert der Mr. Germany, wie er vor der Entscheidung verraten hat: "Es gibt zwei Frauen, für die ich Gefühle aufgebaut habe. Jemanden zu verletzen, der einem alles schenken will, ist ein schreckliches Gefühl!"

Dafür holt er sich Rat bei seinen Eltern Ingeborg und Jürgen, wobei dem Bachelor Tränen in die Augen stiegen. Die lernen zuvor Caro und Liz bei einem Essen in Kalifornien kennen. Liz stimmt diesem Treffen zu, obwohl sie noch in der letzten Folge angekündigt hat, zuerst von Oliver Sanne Antworten zu verlangen.

Die fielen wohl zu ihrer Zufriedenheit aus und dem letzten Date stand nichts mehr im Wege. "Es ist mir total wichtig, dass die Sympathie da ist", so die heimliche Favoritin des Bachelors.

Am Ende wird es schließlich Zeit für die letzte Rose. Auch seine Eltern können ihm diese Entscheidung nicht abnehmen: "Dieses Gefühl, dass ich ein Herz breche... eins mach ich glücklich, eins mach ich kaputt... mir wird eigentlich erst jetzt richtig bewusst, wie schlimm das ist."